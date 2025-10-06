Dove vedere in tv Juventus-Benfica Champions League calcio femminile 2026 | orario programma streaming
Domani, martedì 7 ottobre (ore 18:45), la Juventus farà il proprio esordio nell’ edizione 2025-2026 della Champions League di calcio femminile. Le bianconere affronteranno all’Allianz Stadium di Torino il Benfica e l’obiettivo sarà quello di ottenere i tre punti e sfruttare il vantaggio offerto dal fattore campo. Il sorteggio di Nyon ha riservato alle campionesse d’Italia, oltre al confronto club portoghese, gli incroci con Lione, Manchester United tra le mura amiche e il Bayern Monaco, il St. Polten e l’ Atletico Madrid in trasferta. Giova ricordare che da questa stagione prende il via il format del girone unico, come è già accaduto nella stagione passata a livello maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it
