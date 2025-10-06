Dove vedere in tv Italia-USA Mondiali calcio U20 | orario ottavi programma streaming

Dopo aver superato la fase a gironi non senza qualche brivido, l’Italia affronterà gli USA agli ottavi di finale dei Campionati Mondiali Under 20 di calcio in Cile. Gli Azzurrini, vice-campioni iridati in carica, sfideranno i pari età statunitensi sul terreno di gioco dello stadio ‘El Teniente’ di Rancagua giovedì 9 ottobre alle ore 21.30 italiane (le 16.30 locali). La selezione giovanile italiana guidata dal CT Carmine Nunziata ha chiuso al secondo posto il gruppo D dietro all’Argentina con 4 punti (vincendo solamente contro l’Australia al debutto), mentre la formazione americana ha vinto a sorpresa il gruppo E con 6 punti prevalendo su Francia e Sudafrica per una miglior differenza reti negli scontri diretti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-USA, Mondiali calcio U20: orario ottavi, programma, streaming

