Dove vedere in tv Estonia-Italia Qualificazioni Mondiali calcio 2026 | orario programma streaming

L’ Italia si prepara ad un nuovo esame dovendo affrontare in trasferta l’ Estonia sabato 11 ottobre alle ore 20.45 (le 21.45 locali) in occasione delle Qualificazioni per i Mondiali 2026 di calcio maschile. Donnarumma e compagni si presenteranno a Tallinn con l’obbligo di vincere, se possibile con il maggior scarto possibile nel tentativo di accorciare le distanze rispetto alla Norvegia nella differenza reti. La selezione guidata dal CT Gennaro Gattuso occupa attualmente il secondo posto nel girone I con 9 punti in quattro gare, a -6 dalla vetta del raggruppamento e con uno svantaggio molto ampio nella differenza reti avendo giocato però un match in meno rispetto alla Norvegia e con ancora all’orizzonte lo scontro diretto da giocare in casa a Milano nell’ultima giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

