Oggi lunedì 6 ottobre (ore 20.30) si gioca Busto Arsizio-Conegliano, incontro valido per la prima giornata della Serie A1 2025-2026 di volley femminile. Incomincia la stagione per club dopo l’intensa estate che ha regalato grandissime soddisfazioni con il doppio trionfo dell’Italia tra Nations League e Mondiali, inizia un nuovo campionato che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante con quattordici squadre pronte a fronteggiarsi a viso aperto ad altissimo livello tecnico. Conegliano si presenta ai nastri di partenza con tutti i favori del pronostico, le Campionesse d’Italia punteranno ancora una volta a dettare legge e a prolungare la striscia di scudetti sotto la guida di coach Daniele Santarelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere Busto Arsizio-Conegliano stasera in tv, A1 volley femminile: orario, canale, streaming