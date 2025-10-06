Dovbyk l’annuncio sorprende | Gasperini non ci crede

Artem Dovbyk sta attraversando un periodo molto complicato. I due rigori sbagliati nella seconda giornata di Europa League contro il Lille continuano a essere oggetto di discussione, sollevando dubbi e critiche che non accennano a placarsi. L'inizio di stagione di Dovbyk è stato tutt'altro che brillante. Dopo i due rigori falliti in Europa League, il centravanti ha segnato finora soltanto una sola rete in campionato, precisamente nella sfida contro il Verona, giocata alla terza giornata di Serie A.

Gasperini perde e stronca Dovbyk: "Mai avuto intenzione di farlo entrare" - "Non ho mai avuto intenzione di farlo entrare oggi, voglio vederlo in attivo in allenamento, dinamico e convinto".

Gasperini durissimo con Dovbyk dopo il ko della Roma: "Mai pensato di farlo entrare". Poi parla della Lazio e di Dybala - La Roma è uscita sconfitta all'Olimpico contro il Torino nella gara valida per la terza giornata di Serie A: decisivo un gol di Simeone al 59' su assist di Ngonge.