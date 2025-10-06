Il mondo dei X-Men si trova in un momento di profonda crisi, segnato da eventi che cambieranno radicalmente il futuro della stirpe mutante. La narrazione più recente, intitolata Age of Revelation, svela un quadro apocalittico ambientato dieci anni nel futuro, in cui la Terra appare devastata a causa di un virus mutante e di una leadership che ha portato al collasso l’ordine precedentemente stabilito. Questo scenario oscuro introduce rivelazioni sconvolgenti riguardo alle figure chiave del gruppo e alle loro scelte passate. l’inizio della saga: una realtà distopica e il ritorno di Scott Summers. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Doug ramsey: il futuro leader di mutantkind