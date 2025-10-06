Doppio pestaggio a Santa Croce Entro domani gli interrogatori dei due aggressori in manette

Ilrestodelcarlino.it | 6 ott 2025

"Non ho ancora avuto accesso agli atti, per cui non posso rilasciare altre dichiarazioni. L’unica cosa che posso dire è che oggi vedrò il mio assistito". Così l’avvocato Helmut Bartolini, ha commentato la situazione del suo assistito, ovvero una delle due persone arrestate con l’accusa di essere gli autori del doppio pestaggio avvenuto in zona Santa Croce lo scorso 16 settembre. I due 25enni, Alberto Wilmer Portoreal Asencio, origini dominicane e il suo presunto complice di origini albanesi, Klevis Hoxhaj, sono stati fermati nella mattinata di sabato e condotti dietro le sbarre, in attesa dell’interrogatorio di garanzia che si terrà tra oggi e domani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

