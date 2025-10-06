Doppio lavoro pubblico nascosto | la Cassazione conferma il licenziamento Docente perde il posto per aver dichiarato il falso anche senza incompatibilità normativa tra incarichi Cosa hanno detto i giudici
Una docente aveva lavorato per anni sia nell'università che nella scuola pubblica, ma al momento dell'assunzione a tempo indeterminato presso l'ateneo aveva dichiarato di non avere altri rapporti di lavoro pubblico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
