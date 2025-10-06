Dopo le violenze a corteo ProPal convalidati due arresti Ma i manifestanti tornano liberi

Agi.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Sono stati convalidati gli  arresti dei due manifestanti bloccati nel corso delle tensioni avvenute, sabato sera, tra via Merulana e piazza di Santa Maria Maggiore, dopo il corteo proPal. I due - un 19enne di Padova e un 39enne di Bologna - fermati dalla polizia sono tornati però liberi. Il tribunale, nonostante le richieste dell'accusa rappresentata in aula dal pm Giorgio Orano, ha ritenuto di non disporre la misura cautelare nei confronti degli imputati. Nel primo caso il manifestante di 19 anni è stato fermato su via Merulana. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe lanciato una bottiglia contro gli agenti. 🔗 Leggi su Agi.it

dopo le violenze a corteo propal convalidati due arresti ma i manifestanti tornano liberi

© Agi.it - Dopo le violenze a corteo ProPal convalidati due arresti. Ma i manifestanti tornano liberi

In questa notizia si parla di: dopo - violenze

Casalbuttano: tormenta l’assistente sociale che ha seguito la sua ex dopo le violenze, arrestato

Violenze al Sant'Anna dopo la rivolta, la Procura chiede una nuova archiviazione

Sara Bluma, fidanzata di Can Yaman, rompe il silenzio dopo gli attacchi online: «Il rapporto con il padre di mio figlio era già concluso prima di incontrare Can. Ho subito violenze fisiche e psicologiche che, fossi restata con lui, rischiavano di diventare peggiori»

dopo violenze corteo propalLa strategia antagonista per sfruttare l’onda proPal. «Ma ora sono più isolati» - Uno schema già visto, con frange estremiste e violente che si infiltrano nei cortei pacifici per creare tensioni, disordini, caos. Si legge su ilmessaggero.it

dopo violenze corteo propalCorteo a Roma, i ProPal scatenano la guerriglia. Minacce alle giornalista: "Niente foto" - Scontri tra polizia e un gruppo di manifestanti sono avvenuti tra piazza Santa Maria ... Scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Dopo Violenze Corteo Propal