dopo le violenze a corteo propal convalidati due arresti ma i manifestanti tornano liberi

AGI - Sono stati convalidati gli arresti dei due manifestanti bloccati nel corso delle tensioni avvenute, sabato sera, tra via Merulana e piazza di Santa Maria Maggiore, dopo il corteo proPal. I due - un 19enne di Padova e un 39enne di Bologna - fermati dalla polizia sono tornati però liberi. Il tribunale, nonostante le richieste dell'accusa rappresentata in aula dal pm Giorgio Orano, ha ritenuto di non disporre la misura cautelare nei confronti degli imputati. Nel primo caso il manifestante di 19 anni è stato fermato su via Merulana. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe lanciato una bottiglia contro gli agenti. 🔗 Leggi su Agi.it
