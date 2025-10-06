Dopo le dimissioni del premier Lecornu vola il rendimento dei titoli di Stato | la Francia più rischiosa dell’Italia
I titoli di Stato decennali della Francia sono considerati più rischiosi di quelli dell’Italia. È la conseguenza delle dimissioni improvvise del premier francese Sébastien Lecornu dopo 27 giorni dalla nomina e a 12 ore dalla presentazione della lista dei ministri, che hanno scatenato un’ondata di vendite sugli Oat. Il cui rendimento ha raggiunto il massimo del 2025, salendo al 3,59%. Lo spread, cioè il differenziale di rendimento rispetto al Bund tedesco, il titolo di riferimento europeo considerato il più sicuro, è salito a 87 punti base. Il dato più significativo è il confronto con l’Italia. I Btp italiani registrano oggi uno spread poco sotto gli 86 punti base e un rendimento del 3,58%, leggermente sotto quelli francesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
