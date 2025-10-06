Dopo la sosta il tour de force | 7 partite in 22 giorni! Ecco il calendario

Calendario Inter. L’Inter è arrivata alla seconda pausa delle nazionali nel migliore dei modi con 5 vittorie consecutive tra campionato e Champions. Punteggio pieno in Europa e testa della classifica, in campionato dopo i doppi passi falsi con Udinese e Juventus, 3 successi con la vetta che ora dista soli 3 punti. Al di là delle vittorie, ciò che è importante sottolineare è anche la crescita della squadra e del gioco. Le idee nuove di Chivu rispetto a quelle di Inzaghi iniziano a farsi vedere. I nerazzurri giocano molto più in verticale, attaccano, pressano, sono meno attendisti rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it