Dopo la sosta il tour de force | 7 partite in 22 giorni! Ecco il calendario
Calendario Inter. L’Inter è arrivata alla seconda pausa delle nazionali nel migliore dei modi con 5 vittorie consecutive tra campionato e Champions. Punteggio pieno in Europa e testa della classifica, in campionato dopo i doppi passi falsi con Udinese e Juventus, 3 successi con la vetta che ora dista soli 3 punti. Al di là delle vittorie, ciò che è importante sottolineare è anche la crescita della squadra e del gioco. Le idee nuove di Chivu rispetto a quelle di Inzaghi iniziano a farsi vedere. I nerazzurri giocano molto più in verticale, attaccano, pressano, sono meno attendisti rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: dopo - sosta
Distrugge auto in sosta e tenta la fuga: fermato dopo inseguimento in città
Pellegrino solidale con Trantino dopo le minacce: " Controlli contro la sosta selvaggia anche in periferia"
Breno, disperso dopo l’escursione sul Monte Blumone: ricerche senza sosta nella zona del Lago della Vacca
(TS) "Como, Real e Lazio dopo la sosta: la Juve spera nei ritorni di Bremer e Miretti" ? https://ow.ly/zExL50X6Sml - X Vai su X
La Juniores del Castelfidardo ritorna in campo dopo la sosta ma cede per 3-0 al cospetto de l’Aquila http://www.castelfidardocalcio.it/2025/10/05/la-juniores-del-castelfidardo-cade-contro-laquila/ Vai su Facebook
Juventus Milan in archivio, dopo la sosta prosegue il tour de force: fino a fine novembre - Juventus Milan – Al rientro dalla sosta proseguirà il tour del force per la squadra di Massimiliano Allegri Passa in archivio anche Juventus- Come scrive milannews24.com
Repubblica – Inter, tour de force dopo la sosta ma l’assenza di Thuram preoccupa meno - Dal quotidiano la sottolineatura sull'impatto di Bonny che sarà importante anche nelle gare che ci saranno dopo la pausa Inter ... msn.com scrive