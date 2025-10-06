Dopo la demolizione la scuola Artusi ha finalmente la nuova palestra | Scelta consapevole e voluta dalla Provincia

Forlitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Taglio del nastro lunedì mattina per la nuova palestra dell’Istituto alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli. Il cantiere avviato nel dicembre del 2023, rappresenta un investimento complessivo di 2.050.000 euro finanziati da fondi Pnrr con la compartecipazione di 868 mila euro da parte. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

