Dopo la cocaina l' emergenza crack Così le periferie di Roma sono diventate fabbriche della dipendenza

Sinora il crack a Roma è stato un’emergenza sussurrata, raccontata solo da notizie di cronaca o denunce degli operatori di strada. Oggi invece è un’emergenza urlata, certificata da numeri inconfutabili. Nel 2024 la Capitale è diventata una delle città con la crescita più rapida di consumatori di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Detenuto rientra in carcere dopo un permesso: al controllo espelle ovuli di cocaina e hashish che aveva ingerito

Cocaina, trovato con 5mila dosi: arrestato dopo un semplice controllo stradale

Risse, cocaina e clienti pericolosi: chiusi 4 locali della movida di Prato dopo nottate di follia

Cocaina: cosa succede al corpo e alla mente quando se ne abusa In questi giorni, dopo il brutale omicidio di Cinzia Pinna, si parla molto — e troppo spesso a sproposito — di cocaina. È il momento di fare chiarezza. Chi si avvicina a questa sostanza deve sap

