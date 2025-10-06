Dopo il matrimonio mio padre mi ha fatto piangere con un suo messaggio Continuate ad essere amici dei vostri genitori | l’appello della sposina Dana Jesscari

Una sposina, Dana Jesscari, ha ricevuto un dolce messaggio da suo padre il giorno dopo il suo matrimonio. Il genitore le ha ricordato che sarebbe comunque passato a prenderla ogni volta che ne avesse avuto bisogno. Dana ha condiviso un video del suo messaggio, che poi è diventato virale, ottenendo quasi 7 milioni di visualizzazioni. Nemmeno 24 ore dopo aver detto “Lo voglio”, Jesscari ha ricevuto sul telefono un messaggio inaspettato da suo padre, che le ricordava che era sempre “a portata di chiamata”. La 28enne del New Jersey ha raccontato ala magazine People di “non essere rimasta sorpresa” di ricevere il messaggio perché suo padre “è sempre stato un uomo che faceva tutto quello che diceva: venirmi a prendere ed essere lì per me”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Dopo il matrimonio mio padre mi ha fatto piangere con un suo messaggio. Continuate ad essere amici dei vostri genitori”: l’appello della sposina Dana Jesscari

