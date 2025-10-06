Dopo i casi di Conselve Abano Terme e Casalserugo Boron propone il suo pacchetto sicurezza
«La sicurezza è importante quanto la salute. E’ fra i temi centrali che andrebbero sempre garantiti per il benessere dei cittadini e delle cittadine». Così interviene il consigliere regionale Fabrizio Boron (Forza Italia), dopo decesso di una anziana signora, Giovanna Trovò di 79 anni, a poche. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: dopo - casi
Virus zanzare West Nile, allarme dopo la donna morta in provincia di Latina: altri 6 casi confermati
Zanzara West Nile, dopo il Lazio tocca alla Campania: 8 casi, 4 pazienti sono in terapia intensiva
Allerta West Nile: dopo il Lazio, si registrano i primi casi del virus in Campania
La tennista prova dolore, ma dopo i casi Sinner e Swiatek ha paura a prendere medicinali Vai su Facebook
Dopo i casi di Conselve, Abano Terme e Casalserugo Boron propone il suo pacchetto sicurezza - Il consigliere regionale Fabrizio Boron (Forza Italia): «Per chi commette il reato deve esserci pena certa e immediata, nessuna tolleranza». Come scrive padovaoggi.it