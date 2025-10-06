Donzelli FdI | La Toscana può cambiare non è più una roccaforte rossa Si à Cpr contro stupratori e spacciatori
Firenze – Con in tasca il bottino delle Marche, riconfermate al candidato del centrodestra Francesco Acquaroli e con il voto in Calabria che fa ben sperare il centrodestra, Giovanni Donzelli, plenipotenziario di Giorgia Meloni in Toscana, si prepara alla sfida nella sua terra. E spara subito alto. “Basta alloggi popolari agli immigrati. Le case che recuperiamo possiamo darle alle forze dell’ordine che garantiscono la nostra sicurezza”. L’annuncio dell’apertura di due Cpr in Toscana ha infiammato la campagna elettorale. Adesso vuole togliere gli alloggi agli immigrati. “Certo, e lo rivendico”. Il generale Vannacci va oltre: dice che servono barriere anti immigrati sul modello Ungheria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
