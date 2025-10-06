Donnarumma che rischio! Tarda il rilancio e l' attaccante
Il Manchester City torna alla vittoria grazie a un gol di Erling Haaland, che decide la gara e riporta i Citizens a -3 dall’Arsenal capolista. Nel finale, grande rischio per gli uomini di Guardiola: Ederson indugia nel rinvio e viene pressato dall’attaccante del Brentford, ma il pallone termina sul fondo. Paura scampata e tre punti preziosi in trasferta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Donnarumma, futuro a rischio in Francia? Il Psg punta un portiere
Donnarumma, il suo rapporto con il PSG è ai ferri cortissimi! Si palesa un’opportunità all’orizzonte: c’è il rischio di mancata convocazione per la Supercoppa Europea contro il Tottenham. L’indizio di mercato
Israele-Italia, rischio prova tv? Cosa rischiano Gattuso e Donnarumma
Calcio: Donnarumma, 'affascinato dal City, voglio fare storia' - "Sono davvero felice ed emozionato di essere in uno dei migliori club al mondo. Si legge su ansa.it