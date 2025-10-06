Donnarumma che rischio! Tarda il rilancio e l' attaccante

Il Manchester City torna alla vittoria grazie a un gol di Erling Haaland, che decide la gara e riporta i Citizens a -3 dall’Arsenal capolista. Nel finale, grande rischio per gli uomini di Guardiola: Ederson indugia nel rinvio e viene pressato dall’attaccante del Brentford, ma il pallone termina sul fondo. Paura scampata e tre punti preziosi in trasferta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

