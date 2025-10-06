Donna romena uccisa a Gela | arrestato un connazionale
(Adnkronos) – Un uomo di 40 anni, di origini rumene, è stato arrestato per l'omicidio di una connazionale di 64 anni avvenuto a Gela, in provincia di Caltanissetta, il 17 settembre. L'ordinanzia di custodia cautelare è stata eseguita dai carabinieri. Ulteriori dettagli saranno resi noti in un conferenza stampa convocata in procura per domani, martedì . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: donna - romena
Aveva ingerito ben 120 ovuli contenenti eroina e si era imbarcata su un volo giunto a Orio al Serio da Bruxelles per poi ripartire per Alghero. La donna, 46 anni, di origine romena, di professione ambulante di abbigliamento e in Italia dal 2013, è stata però inter Vai su Facebook
Donna rumena uccisa a Gela: arrestato un connazionale - Un uomo di 40 anni, di origini rumene, è stato arrestato per l'omicidio di una connazionale di 64 anni avvenuto a Gela, in provincia di Caltanissetta, il 17 settembre. Secondo cn24tv.it
Femminicidio a Gela, arrestato un 40enne convivente della donna uccisa - Si tratta di un uomo di origine romena, come la vittima, Veronica Abaza, trovata morta lo scorso 17 settembre nel quartiere San Giacomo della città nissena. Si legge su tg24.sky.it