Donna palpeggiata in spiaggia nel Brindisino | un 44enne arrestato dopo un pericoloso inseguimento
Violenza sessuale in spiaggia a Torre Canne (Fasano), in provincia di Brindisi: 44enne individuato e arrestato dopo un pericoloso inseguimento in auto. L'inchiesta Nei giorni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: donna - palpeggiata
Donna aggredita e palpeggiata in strada: maniaco arrestato e subito espulso
Chiede conforto a un religioso, lui la palpeggia nelle parti intime. A processo
Un maniaco sessuale l'ha aggredita e palpeggiata ovunque. In via Morelli a Pralboino, piccolo comune in provincia di Brescia, una donna è riuscita a fuggire da un'aggressione sessuale e a chiamare i carabinieri, che hanno arrestato il responsabile.
