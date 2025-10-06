Donna morta a Lonato del Garda fermati la madre e il figlio 16enne

Lonato del Garda (Bs), 6 ott. (askanews) - Un video drammatico diffuso dai carabinieri ha immortalato la sparatoria in cui Dolores Dori è stata uccisa. I militari dell'Arma hanno fermato la madre 59enne e il figlio 16enne della vittima, la 44enne uccisa a Lonato del Garda, nel Bresciano. A riprendere la scena sarebbe stato il ragazzo con il suo smartphone: la madre e la donna, si sarebbero recate in auto nel campo nomadi di Lonato e avrebbero sparato all'indirizzo di alcune persone. Tra queste l'uomo che a sua volta avrebbe risposto al fuoco ferendo con tre colpi di pistola la 44enne, poi scaricata da una vettura davanti all'ospedale di Desenzano, dove è morta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Donna morta a Lonato del Garda, fermati la madre e il figlio 16enne

