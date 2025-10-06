Donna morta a Gela non fu un incidente Arrestato il convivente per femminicidio
Palermo, 6 ottobre 2025 – Non è stato un incidente, ma un femminicidio. Sembra questa la verità dietro la morte di Veronica Abaza, 64 anni, romena, avvenuta lo scorso 17 settembre in un quartiere popolare di Gela (Caltanissetta). Il cerchio investigativo dei carabinieri e della procura si è stretto intorno al bracciante quarantenne Lucian Stan, connazionale e convivente della vittima. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di averla uccisa a botte e il gip ha confermato la custodia cautelare in carcere. Ai soccorritori, chiamati dai vicini che avrebbero sentito urla e rumori, Stan avrebbe detto che la donna era caduta e che si era trattato di un incidente domestico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: donna - morta
West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina
Morta dopo 2 giorni di agonia la donna travolta da un’auto
West Nile: sesta vittima nel Lazio, morta al Goretti di Latina donna di 83 anni
Luisa Asteggiano, la donna italiana trovata morta a Formentera: fermato per omicidio il compagno Ivan Sauna Vai su Facebook
Formentera, donna italiana trovata morta a Es Pujols: interrogato il compagno - X Vai su X
Donna morta a Gela, non fu un incidente. Arrestato il convivente per femminicidio - L’autopsia sulla 64enne Veronica Abaza ha rivelato che le ferite non sarebbero riconducibili a una caduta accidentale come aveva detto l’uomo ai soccorritori lo scorso 17 settembre scorso ... Da quotidiano.net
Femminicidio a Gela, arrestato un 40enne convivente della donna uccisa - Si tratta di un uomo di origine romena, come la vittima, Veronica Abaza, trovata morta lo scorso 17 settembre nel quartiere San Giacomo della città nissena. tg24.sky.it scrive