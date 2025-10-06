donna morta a gela non fu un incidente arrestato il convivente per femminicidio

Palermo, 6 ottobre 2025 – Non è stato un incidente, ma un femminicidio. Sembra questa la verità dietro la morte di Veronica Abaza, 64 anni, romena, avvenuta lo scorso 17 settembre in un quartiere popolare di Gela (Caltanissetta). Il cerchio investigativo dei carabinieri e della procura si è stretto intorno al bracciante quarantenne Lucian Stan, connazionale e convivente della vittima. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di averla uccisa a botte e il gip ha confermato la custodia cautelare in carcere. Ai soccorritori, chiamati dai vicini che avrebbero sentito urla e rumori, Stan avrebbe detto che la donna era caduta e che si era trattato di un incidente domestico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

