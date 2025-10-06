Donna italiana trovata morta a Formentera | interrogato il compagno

Una donna italiana di 45 anni è stata trovata morta la mattina del 5 ottobre nell'isola spagnola di Formentera. Il compagno I.S., anche lui italiano, è stato interrogato dalla Guardia civil. La vittima, L.A., risiedeva a Formentera insieme al figlio avuto da una precedente relazione. Non sono. 🔗 Leggi su Today.it

