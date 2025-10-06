Donna italiana trovata morta a Formentera compagno interrogato per sospetto femminicidio

La vittima è una donna di 45 anni che da tempo risiedeva sull’isola spagnola col compagno. La 45enne pare avesse evidenti segni di percosse e la polizia sospetta un caso di femminicidio: interrogato il compagno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

