Donna evita lo stupro colpendo con una coltellata l' aggressore | l' uomo condannato a 4 anni di reclusione ad Agrigento

Ha afferrato una collega alle spalle mentre cucinava, le ha tappato naso e bocca, le ha puntato un coltello alla gola e l’ha trascinata in camera da letto, tentando di abusarne. Solo la reazione della donna, che è riuscita ad afferrare l’arma e ferirlo a un braccio, ha evitato il peggio. A distanza di un anno da quell'11 settembre 2024, il trentatreenne di origine cinese è stato condannato a. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Donna evita lo stupro colpendo con una coltellata l'aggressore: l'uomo condannato a 4 anni di reclusione ad Agrigento

