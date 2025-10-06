Donald Trump è furbo sa dove sono le paure della gente e se ne avvantaggia Accade in tutte le forme di fascismo | Richard Gere a Che Tempo Che Fa – VIDEO
Richard Gere è stato ospite alla prima puntata di “Che tempo che fa”, in onda ieri sera domenica 5 ottobre sul Nove e condotto da Fabio Fazio. “È un momento estremamente oscuro negli Stati Uniti, ma lo vediamo anche in tutto il resto del mondo. – ha affermato l’attore parlando della situazione politica americana ed internazionale – Abbiamo un presidente che è decisamente strano e decisamente sui generis. Io non credo che nessuno capisca davvero chi sia, che cosa voglia fare, ma è furbo nella manipolazione di tutti: è stato eletto presidente due volte, abbastanza stranamente: due volte. Quindi è furbo, sa dove sono le paure della gente, le debolezze e sa avvantaggiarsene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
