Donald Trump è furbo sa dove sono le paure della gente e se ne avvantaggia Accade in tutte le forme di fascismo | Richard Gere a Che Tempo Che Fa – VIDEO

Ilfattoquotidiano.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Richard Gere è stato ospite alla prima puntata di “Che tempo che fa”, in onda ieri sera domenica 5 ottobre sul Nove e condotto da Fabio Fazio. “È un momento estremamente oscuro negli Stati Uniti, ma lo vediamo anche in tutto il resto del mondo. – ha affermato l’attore parlando della situazione politica americana ed internazionale – Abbiamo un presidente che è decisamente strano e decisamente sui generis. Io non credo che nessuno capisca davvero chi sia, che cosa voglia fare, ma è furbo nella manipolazione di tutti: è stato eletto presidente due volte, abbastanza stranamente: due volte. Quindi è furbo, sa dove sono le paure della gente, le debolezze e sa avvantaggiarsene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

donald trump 232 furbo sa dove sono le paure della gente e se ne avvantaggia accade in tutte le forme di fascismo richard gere a che tempo che fa 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - “Donald Trump è furbo, sa dove sono le paure della gente e se ne avvantaggia. Accade in tutte le forme di fascismo”: Richard Gere a Che Tempo Che Fa – VIDEO

In questa notizia si parla di: donald - trump

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump

Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park

La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein

Richard Gere a Che tempo che fa: “Trump strano ma furbo” - E' il giudizio che Richard Gere dà sul presidente degli Stati Uniti a Che tempo che fa, . Lo riporta corcianonline.it

donald trump 232 furboRichard Gere: «Trump? Un furbo manipolatore che si avvantaggia delle paure della gente» - Richard Gere ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa, ha parlato di Trump definendolo "strano": «È un momento estremamente oscuro negli Stati Uniti, ma lo vediamo anche in tutto il resto del mondo. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Donald Trump 232 Furbo