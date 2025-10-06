Donald Trump attacca la NBC ordinando una nuova censura | ecco l’ennesimo scandalo legato al presidente

Donald Trump è tornato all’attacco contro i network televisivi americani, questa volta prendendo di mira NBC e MSNBC per la presenza continuativa del reverendo Al Sharpton tra i loro conduttori. In un lungo post su Truth Social, il presidente ha chiesto esplicitamente alla Federal Communications Commission di indagare sulla licenza dell’emittente, accusandola di trasmettere contenuti quasi esclusivamente favorevoli ai democratici. Dopo il caso Kimmel e l’ordine di licenziamento a Microsoft, il bersaglio immediato dello sfogo trumpiano è Al Sharpton, figura controversa del panorama mediatico e attivista per i diritti civili, che dal 2011 conduce PoliticsNation su MSNBC. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Donald Trump attacca la NBC ordinando una nuova censura: ecco l’ennesimo scandalo legato al presidente

Usa, Illinois e Chicago fanno causa a Trump contro l'invio della Guardia Nazionale #usa #donaldtrump #6ottobre - X Vai su X

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto a Israele di cessare i bombardamenti sulla Striscia di Gaza. “Credo che siano pronti per una PACE duratura”, ha scritto Trump sul suo social Truth. “Israele deve cessare immediatamente i bombardamenti Vai su Facebook

Trump attacca Abc e Nbc: “ramo dei Democratici, sono favorevole a revoca licenza” - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di revocare le licenze delle emittenti televisive Nbc e Abc, accusandole di “faziosità” e di rappresentare “una vera minaccia” per la ... Secondo primaonline.it

Trump attacca anche David Letterman: “Sta uno schifo, è un perdente” - Un'offensiva senza precedenti contro la satira televisiva, che ora prende di mira anche le leggende del passato. Segnala ilfattoquotidiano.it