Dona la spesa | nei supermercati Coop torna la raccolta alimentare

Sabato 11 ottobre, in oltre 60 punti vendita di Piemonte e Alta Lombardia, torna aa raccolta alimentare di Nova Coop "Dona la Spesa". L'iniziativa è organizzata in collaborazione con le onlus del territorio, per offrire un supporto alle persone e alle famiglie in condizioni di difficoltà. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: dona - spesa

Nelle Coop torna “Dona la spesa per la scuola”

Torna "Dona la spesa per la scuola", la raccolta solidale di Coop Alleanza 3.0

Sabato torna Dona la spesa, la raccolta solidale con la quale puoi donare prodotti alimentari, per l’infanzia e per la cura della persona ? Ti aspettiamo nei punti vendita #NovaCoop sabato 11 ottobre https://novacoop.it/news-eventi/news/dona-la-spesa-ott - X Vai su X

Sabato 11 ottobre 2025 orario 9-20.00 DONA LA SPESA - Raccolta alimentare Vai su Facebook

Nei punti vendita Coop della provincia di Cuneo torna "Dona la Spesa" - La raccolta di Nova Coop “Dona la Spesa” ritorna sabato 11 ottobre in 62 punti vendita di Piemonte e alta Lombardia, in collaborazione con le onlus del territorio, per offrire un supporto alle persone ... cuneodice.it scrive

Sabato nei supermercati e online torna 'Dona la spesa' - 0 per raccogliere cibo e beni di prima necessità da distribuire a chi ne ha bisogno con l'aiuto di oltre 300 realtà locali di ... Scrive ansa.it