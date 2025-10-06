Dona la spesa | nei supermercati Coop torna la raccolta alimentare

Novaratoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 ottobre, in oltre 60 punti vendita di Piemonte e Alta Lombardia, torna aa raccolta alimentare di Nova Coop "Dona la Spesa". L'iniziativa è organizzata in collaborazione con le onlus del territorio, per offrire un supporto alle persone e alle famiglie in condizioni di difficoltà. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

