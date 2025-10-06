Il sacerdote bresciano Jordan Coraglia, noto nel mondo ecclesiale anche per la sua attività sportiva, verrà giudicato con rito abbreviato – scelta che, in caso di condanna, potrà comportare una riduzione fino a un terzo della pena – per il reato di detenzione di materiale pedopornografico. La decisione è stata accolta dal gup Alessandra Sabatucci su richiesta della difesa, guidata dall’avvocato Paolo Inverardi. L’udienza preliminare nei confronti di don Coraglia è stata fissata al 19 dicembre. Il contesto e le accuse. Don Coraglia è agli arresti domiciliari da maggio scorso, in un eremo della Vallecamonica, senza possibilità di accedere a Internet. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Don Coraglia trovato con 1.500 file pedopornografici, il "prete calciatore" a processo