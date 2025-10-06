L'attore torna in prima serata su Rai 1 nella terza stagione di Blanca. Una seconda chance professionale che si intreccia con una vicenda personale dolorosa e con la sfida di riconquistare il pubblico. Otto anni dopo il caso giudiziario e l'accusa di omicidio stradale che lo hanno travolto Domenico Diele torna stabilmente davanti alla camera e lo fa con Blanca 3, dove veste i panni di Domenico Falena. Il suo è un ingresso fatto senza tanto clamore, con un personaggio dal carisma ruvido che gioca sul chiaroscuro e un compito preciso: alzare la tensione e dare più profondità emotiva al percorso di Blanca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Domenico Diele, dall’accusa di omicidio al ritorno sulle scene con Blanca 3