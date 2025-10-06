domenico bini collabora con elio e mangoni nel brano sta andando tutto male

Disponibile su tutte le piattaforme digitali Sta andando tutto male, il nuovo singolo di Domenico Bini, in collaborazione con Elio e Mangoni. Disponibile su tutte le piattaforme digitali Sta andando tutto male, il nuovo singolo di Domenico Bini, che segna un inedita e sorprendente collaborazione con Elio (di Elio e le Storie Tese) e Mangoni. Il brano è accompagnato da un videoclip prodotto da Tentacle in animazione digitale firmato dal regista d’animazione Alessandro Rak e dall’illustratore e fumettista Andrea Scoppetta, che traducono in immagini visionarie e ironiche, generate con l’AI e ridipinte a mano, l’universo sonoro ed il messaggio attuale ed artisticamente condiviso del brano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

