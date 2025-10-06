Domenica In ci risiamo Mara Venier da Fazio | Per l’anno prossimo ho altri progetti di vita

Ci risiamo. Dopo sole tre puntate della nuova e corale Domenica In, Mara Venier mette già le mani avanti sulla prossima stagione. Indovinate un po’? Non la vuole fare. Ospite a Che Tempo Che Fa, la conduttrice ha ripercorso il successo del contenitore domenicale di Rai 1 con Fabio Fazio che, ad un certo punto, non ha perso occasione per stuzzicarla: L’anno prossimo devi fare anche la prossima . riferendosi alla 51esima edizione di Domenica In. Ed ecco la Venier tirarsi indietro: No guarda, io ho altri progetti di vita. ha risposto la conduttrice con Fazio che scherza: “ Non puoi chiudere a 17 (. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

