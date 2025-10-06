Domenica di tensioni a La7 | Francesca Albanese lascia lo studio di In Onda durante il dibattito

Domenica movimentata a La7, tra discussioni accese e uscite improvvise dagli studi televisivi. Se in mattinata era stato Luca Telese, conduttore di In Onda, a lasciare lo studio di Omnibus dopo un acceso scontro. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

domenica tensioni la7 francescaNominano Liliana Segre e Francesca Albanese lascia lo studio, scoppia la polemica a "In Onda": «Rispetti chi ha vissuto l'Olocausto» - Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati, ha abbandonato il set del programma In Onda su La7 durante la trasmissione andata ... msn.com scrive

