ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragedia senza tregua sulle strade del Paese. Sette persone hanno perso la vita e diverse sono rimaste ferite in una serie di incidenti stradali che hanno insanguinato la giornata di ieri, domenica del 5 ottobre 2025. Il bilancio più grave arriva dalla provincia di Bergamo, ma episodi drammatici si sono verificati anche in Sardegna, Piemonte, Abruzzo, Lazio e Campania. L’incidente più grave nel Bergamasco: coppia di pensionati perde la vita. Il primo e più tragico scontro è avvenuto alle 7 del mattino sulla statale 671 della Valle Seriana, all’altezza di Casnigo (Bergamo). 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Domenica di sangue sulle strade italiane: sette vittime in una sola giornata