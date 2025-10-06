Domenica di Carta 2025 ad Avellino Una famiglia di imprenditori irpini | i Grassi di Solofra

Avellinotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Domenica di Carta è un’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per valorizzare il patrimonio di Archivi e Biblioteche statali attraverso eventi culturali, esposizioni e attività di carattere divulgativo. La Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania e i 5 Archivi di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: domenica - carta

Carta d’identità a Roma: open day sabato 2 e domenica 3 agosto

Carta d'identità a Roma: open day sabato 23 e domenica 24 agosto

Carta d'identità a Roma: open day sabato 6 e domenica 7 settembre

domenica carta 2025 avellinoDomenica di carta, appuntamento il 12 ottobre 2025 - NewTuscia  – VITERBO  – Secondo appuntamento d’autunno all’Archivio di Stato di Viterbo, il 12 ottobre, giornata di apertura straordinaria, promossa da Ministero della cultura, denominata Domenica di ... Si legge su newtuscia.it

Cerca Video su questo argomento: Domenica Carta 2025 Avellino