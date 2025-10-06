Domani il voto definitivo per la revoca dell' immunità a Ilaria Salis
Domani è un giorno molto importante per Ilaria Salis: il Parlamento europeo riunito in sessione plenaria voterà per la revoca dell’immunità parlamentare richiesta dall’Ungheria. Il voto è fissato per le ore 12 di martedì 7 ottobre, dopo che il 23 settembre la commissione Affari legali del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: domani - voto
Separazione carriere, domani il voto finale in aula al Senato
Djokovic improvvisa un ballo dopo la vittoria agli US Open: “Mia figlia mi darà un voto domani”
Francia in panne, Bayrou verso il voto di sfiducia e Macron sotto assedio: cosa succederà domani
? #Calabria al voto domani e lunedì! Il futuro di un pezzo importante del Sud si decide con una matita e una scelta. Non lasciare che siano gli altri a decidere per te. Con la @LegaSalvini più fatti: è così che si cambia davvero. Ogni voto conta. Ogni voce fa la - X Vai su X
8.9K views · 19 reactions | Coalizioni in fibrillazione a un mese e mezzo dal voto. Nel centrodestra smentite le voci di alcune candidature, domani si attende la riunione dei leader. Centrosinistra teso per la decisione del Pd | TeleRama Vai su Facebook
Domani il voto definitivo per la revoca dell'immunità a Ilaria Salis - Domani è un giorno molto importante per Ilaria Salis: il Parlamento europeo riunito in sessione plenaria voterà per la revoca dell’immunità parlamentare richiesta dall’Ungheria. Secondo monzatoday.it
All'Eurocamera primo verdetto sull'immunità della Salis, 'voglio essere processata ma in Italia' - Fiato sospeso e occhi puntati sui Popolari: per Ilaria Salis è la vigilia del voto della commissione Affari Giuridici dell'Eurocamera sulla richiesta di revoca della sua immunità, ma sulla sorte ... Come scrive ansa.it