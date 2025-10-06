Domani il voto definitivo per la revoca dell' immunità a Ilaria Salis

Domani è un giorno molto importante per Ilaria Salis: il Parlamento europeo riunito in sessione plenaria voterà per la revoca dell’immunità parlamentare richiesta dall’Ungheria. Il voto è fissato per le ore 12 di martedì 7 ottobre, dopo che il 23 settembre la commissione Affari legali del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

