Dolores Doris fermati il figlio 16enne e la madre per tentato omicidio Ricercato ancora il consuocero

C’è una prima svolta nell’indagine sulla morte di Dolores Dori, la 44enne uccisa a Lonato del Garda, nel Bresciano. I carabinieri hanno fermato la madre 59enne e il figlio 16enne della donna che era stata abbandonata davanti all’ospedale di Desenzano. La madre e la donna, presente il ragazzo che avrebbe ripreso la scena con il proprio smartphone, sarebbero andati in auto nel campo nomadi di Lonato e avrebbero sparato all’indirizzo di alcune persone. Tra queste l’uomo che a sua volta avrebbe risposto al fuoco ferendo con tre colpi di pistola la 44enne, poi scaricata da una vettura davanti all’ospedale di Desenzano, dove è morta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dolores Doris, fermati il figlio 16enne e la madre per tentato omicidio. Ricercato ancora il consuocero

