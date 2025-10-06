Dolores Dori uccisa e scaricata in ospedale | fermati il figlio e la madre si cerca il marito

Al puzzle per ricostruire la sparatoria del 2 ottobre nel campo nomadi di Lonato del Garda (Brescia) - in cui è morta la 44enne Dolores Dori - si è aggiunto un nuovo, decisivo pezzo. I carabinieri del nucleo investigativo di Brescia e della compagnia di Desenzano del Garda hanno fermato la madre. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: dolores - dori

Dolores Dori, sorella di un collaboratore di giustizia scaricata da un'auto fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio

Uccisa a colpi di pistola la sorella di un pentito: mistero sulla morte di Dolores Dori

Dolores Dori scaricata da un'auto e abbandonata fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio, caccia al killer

Faida nel campo rom, arrestati madre e figlio sedicenne di Dolores Dori: lei uccisa mentre sparava https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/06/news/dolores_dori_uccisa_campo_rom_desenzano_arresto_madre_figlio-424894698/?ref=twhl… - X Vai su X

Secondo la ricostruzione di quanto accaduto nel campo nomadi di Lonato, dove ha perso la vita la 44enne Dolores Dori, entrambe le fazioni hanno fatto fuoco Vai su Facebook

Dolores Dori uccisa e scaricata in ospedale, il marito minaccia vendetta sui social: "Ti distruggerò, ridatemi mia figlia" - Proseguono le indagini sull'omicidio della donna di 43 anni, colpita da almeno tre colpi d'arma da fuoco campo nomadi di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Scrive today.it

Dolores uccisa a 44 anni da tre colpi di pistola: madre e figlio 16enne fermati per tentato omicidio - Svolta nella morte di Dolores Dori a Lonato del Garda: fermati madre e figlio minorenne per la sparatoria che ha provocato il decesso. Riporta nordest24.it