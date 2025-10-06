Dolores Dori morta dopo aver sparato in una faida tra rom | caccia al consuocero

Dolores Dori, sorella di un collaboratore di giustizia scaricata da un'auto fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio

Omicidio Dolores Dori, fermati madre e figlio 16enne: le immagini della sparatoria - Sono stati fermati la madre e il figlio 16enne di Dolores Dori, la donna di 44 anni morta il 2 ottobre scorso a Lonato del Garda, in provincia di Brescia

