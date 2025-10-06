Dolores Dori l' ipotesi del proiettile vagante | il colpo fatale mentre era in fuga sull' auto con marito e figlioletto dopo la sparatoria con la famiglia sinti rivale

CAMPONOGARA - Potrebbe essere stato sparato all?interno dell?abitacolo dove si trovava assieme al marito Hanz Colombo e al figlio minorenne il colpo che ha ucciso Dolores Dori, la. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

