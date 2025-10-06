Dolores Dori fermati la mamma e il figlio 16enne | nel cellulare del ragazzo il video della sparatoria al campo nomadi
CAMPONOGARA (VENEZIA) - Svolta nelle indagini sulla morte di Dolores Dori, la donna di 44 anni colpita a morte in un campo nomadi a Lonato del Garda, nel Bresciano: i carabinieri hanno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
In questa notizia si parla di: dolores - dori
Dolores Dori, sorella di un collaboratore di giustizia scaricata da un'auto fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio
Uccisa a colpi di pistola la sorella di un pentito: mistero sulla morte di Dolores Dori
Dolores Dori scaricata da un'auto e abbandonata fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio, caccia al killer
Secondo la ricostruzione di quanto accaduto nel campo nomadi di Lonato, dove ha perso la vita la 44enne Dolores Dori, entrambe le fazioni hanno fatto fuoco Vai su Facebook
L'omicidio di Dolores Dori: ancora ricercato il futuro consuocero della vittima. Sarebbe stato lui, al culmine di una lite, a sparare alla donna di Camponogara. Le due famiglie sinti non trovavano un accordo sul matrimonio dei figli. - X Vai su X
Dolores Dori, fermati la mamma e il figlio 16enne: nel cellulare del ragazzo il video della sparatoria al campo rom - Svolta nelle indagini sulla morte di Dolores Dori, la donna di 44 anni colpita a morte in un campo nomadi a Lonato ... Secondo msn.com
Omicidio Dolores Dori a Lonato, fermati la madre e il figlio 16enne della donna: il video della sparatoria - I due avrebbero partecipato insieme alla 43enne alla sparatoria del 2 ottobre scorso a Lonato del ... Come scrive fanpage.it