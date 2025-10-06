Dolores Dori ferita a morte nella sparatoria le riprese del figlio 16enne | le immagini dell’agguato finito male – Il video
Sarebbe stato il figlio 16enne della vittima a riprendere con lo smartphone la sparatoria in cui è rimasta ferita a morte sua madre, Dolores Dori. Lo scorso 2 ottobre a Lonato del Garda, nel Bresciano, Dori, 44 anni, di origini sinti, era stata scaricata in fin di vita davanti all’ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, con tre gravi ferite d’arma da fuoco. Le immagini diffuse dai carabinieri mostrano l’arrivo di Dori, della madre 59enne e del figlio nel campo nomadi di via Corte Ferrarini a Lonato. Qui avrebbero aperto il fuoco su alcune persone, le quali, nel rispondere all’aggressione, hanno ferito a morte Dolores, deceduta poco dopo in ospedale. 🔗 Leggi su Open.online
Desenzano del Garda, svolta nell'omicidio di Dolores Dori: fermati la madre e il figlio 16enne
