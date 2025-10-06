Dolores Dori arrestati madre e figlio | la 44enne sinti uccisi mentre sparava

A sanare ogni dubbio degli inquirenti che stavano cercando di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, è stato il video girato dal figlio 16enne della vittima che si trovava insieme a lei nel momento in cui si è consumata la sparatoria ed ha ripreso l'intera scena. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dolores Dori, arrestati madre e figlio: la 44enne sinti uccisi mentre sparava

Dolores Dori, sorella di un collaboratore di giustizia scaricata da un'auto fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio

Uccisa a colpi di pistola la sorella di un pentito: mistero sulla morte di Dolores Dori

Dolores Dori scaricata da un'auto e abbandonata fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio, caccia al killer

Secondo la ricostruzione di quanto accaduto nel campo nomadi di Lonato, dove ha perso la vita la 44enne Dolores Dori, entrambe le fazioni hanno fatto fuoco

L'omicidio di Dolores Dori: ancora ricercato il futuro consuocero della vittima. Sarebbe stato lui, al culmine di una lite, a sparare alla donna di Camponogara. Le due famiglie sinti non trovavano un accordo sul matrimonio dei figli.

Omicidio Dolores Dori a Lonato, fermati la madre e il figlio 16enne della donna: il video della sparatoria - I due avrebbero partecipato insieme alla 43enne alla sparatoria del 2 ottobre scorso a Lonato del ... Scrive fanpage.it

Dolores Dori: il video della sparatoria. Arrestati il figlio 16enne e la madre della donna uccisa - Secondo la ricostruzione dei carabinieri sarebbero stati loro ad iniziare il conflitto a fuoco provocando la reazione dell'uomo che ha colpito a morte la 44enne ... Secondo rainews.it