Dolores Dori arrestati madre e figlio | la 44enne sinti uccisi mentre sparava

A sanare ogni dubbio degli inquirenti che stavano cercando di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, è stato il video girato dal figlio 16enne della vittima che si trovava insieme a lei nel momento in cui si è consumata la sparatoria ed ha ripreso l'intera scena. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

