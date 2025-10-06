Dolores Dori 44enne uccisa in campo nomadi nel Bresciano | fermati madre e figlio della vittima

Periodicodaily.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Sono stati fermati per tentato omicidio la madre di 59 anni e il figlio di 16 di Dolores Dori, la donna uccisa la sera del 2 ottobre in una sparatoria nel campo nomadi di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. La vittima, insieme ai due fermati, sarebbe andata in auto al campo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dolores - dori

Dolores Dori, sorella di un collaboratore di giustizia scaricata da un'auto fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio

Uccisa a colpi di pistola la sorella di un pentito: mistero sulla morte di Dolores Dori

Dolores Dori scaricata da un'auto e abbandonata fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio, caccia al killer

dolores dori 44enne uccisaDolores Dori uccisa in un campo nomadi, fermati madre e figlio della vittima: sul cellulare del 16enne il video dell'omicidio - Sono stati fermati la madre 59enne e il figlio 16enne di Dolores Dori, la 44enne uccisa a Lonato del Garda, nel Bresciano. Lo riporta ilmattino.it

dolores dori 44enne uccisaDonna uccisa, si conferma la pista della sparatatoria in una faida familiare - I carabinieri hanno fermato oggi, 6 ottobre, la madre e il figlio della 44enne, ancora ricercate altre persone: secondo l'ipotesi investigativa, i tre si sarebbero recati in auto nel campo nomadi per ... giornaletrentino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Dolores Dori 44enne Uccisa