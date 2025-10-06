La sveglia suonava spesso all’alba. Con estrema cura, sulla loro Dacia Logan caricavano le statuine, i soprammobili d’antiquariato, i piccoli tesori raccolti negli anni, pronti a ridare loro nuova vita nei mercatini che animano i borghi delle valli Bergamasche e del lago d’Iseo. Così anche domenica mattina, per Alessandro Zucchetti, 77 anni, e la compagna Luciana Sangalli, 69, la giornata era iniziata come tante altre: un viaggio verso la Valle Seriana, guidati dalla loro passione. Un viaggio che si è trasformato in tragedia pochi minuti dopo le 7, lungo la Statale 671, all’altezza di Casnigo. La loro Dacia si è scontrata frontalmente con l’Alfa Romeo Mito guidata da un 19enne di Pontenossa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Dolore a Castelli Calepio per la morte di Alessandro e Luciana, morti nello schianto in Val Seriana