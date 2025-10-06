Docenti precari lasciare una supplenza per un’altra | quando sì e quando no SCHEDA
Supplenti precari alle prese con gli incarichi per l'a.s. 202526: in questo periodo le nomine da interpello si intrecciano a quelle da graduatorie di istituto, quelle da graduatorie di istituto con quelle da GPS. Si può lasciare una supplenza per un'altra? Quando sì e quando no. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
E' stato pubblicato il Decreto Ministeriale che fissa la procedure da seguire per chiedere la conferma dei docenti di sostegno precari (con contratto a tempo determinato) per il prossi
