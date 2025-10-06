dla piper partecipa alle giornate fai d’autunno 2025 | serata inaugurale il 7 ottobre e apertura al pubblico l’11-12 ottobre

Milanotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sede dello studio legale internazionale DLA Piper a Milano – ospitata all’interno dello storico “Palazzo Edison” (ex Banco di Roma), edificio dalla caratteristica forma trapezoidale costruito tra il 1938 e il 1941 in via della Posta 7 – sarà nuovamente aperta al pubblico l’11 e 12 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

