Djokovic vomita Sinner si fa male alla coscia | il Masters 1000 di Shangai è una lotta contro l’umidità Rmc Sport

Novak Djokovic è riuscito a passare il terzo turno del Masters 1000 di Shangai contro Yannick Hanfmann, nonostante l’80% di umidità percepita in campo e i 30 gradi di temperatura durante il match. Non ce l’ha fatta, invece, Jannik Sinner, che si è dovuto arrendere per i crampi all’olandese Talon Griekespoor, ritirandosi dal match e dal torneo. Djokovic vomita, Sinner si fa male alla coscia: Shangai è una lotta contro l’umidità. Rmc Sport scrive: All’età di 38 anni, Novak Djokovic è stato molto disturbato dalle condizioni meteorologiche del Masters 1000 di Shangai, 30°C e quasi l’80% di umidità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Djokovic vomita, Sinner si fa male alla coscia: il Masters 1000 di Shangai è una lotta contro l’umidità (Rmc Sport)

In questa notizia si parla di: djokovic - vomita

Novak Djokovic vomita in campo a Shanghai: “Giocare in queste condizioni è brutale”

Caldo e umidità estreme a Shanghai: Sinner costretto al ritiro, Djokovic vomita in campo ma vince Le condizioni climatiche estreme stanno mettendo a dura prova i protagonisti del Masters 1000 di Shanghai 2025. Il caldo soffocante e l’altissimo tasso di umidit - X Vai su X

Djokovic stremato, vomita in campo: "Così è brutale". Cosa è successo - A Shanghai Nole batte Hanfmann in rimonta in tre set ma accusa un problema: "Per me, biologicamente, è più difficile affrontare questo genere di situazioni" ... Segnala tuttosport.com

Scene surreali a Shanghai: Djokovic vomita più volte durante il match contro Hanfmann (VIDEO) - Le condizioni estreme in cui si sta giocando il penultimo Masters 1000 della stagione hanno già mietuto tantissime vittime, incluso il nostro Jannik Sinner Caldo, afa e umidità estrema hanno già mietu ... Secondo tennisitaliano.it