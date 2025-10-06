Djokovic vomita in campo | cosa è successo a Shanghai

Chi pensa che Jannik Sinner sia improvvisamente diventato "fragile" o che capiti tutto soltanto a lui si sbaglia di grosso: il Masters 1000 in corso a Shanghai è uno dei più difficili del circuito per le condizioni estreme a cui sono sottoposti i tennisti (caldo e umidità alle stelle) tant'è che anche Novak Djokovic ne è rimasto vittima. Djokovic vomita in campo. È diventato virale sui social un video che mostra l'ex numero uno del mondo, nella gara contro il tedesco Hanfmann vinta in tre set, piegarsi sulle game e rimettere a fondo campo. Ma non è stata l'unica volta che è accaduto durante quell'incontro: infatti, mentre si trovava in panchina intento a cercare una bottiglietta d'acqua, Nole ha vomitato una seconda volta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Djokovic vomita in campo: cosa è successo a Shanghai

