Divorzio impossibile a Messina il matrimonio in Chiesa non fu mai trascritto in Comune | la Cassazione respinge il ricorso della sposa

La donna, che aveva contratto finanziamenti per la cerimonia e l'arredo della casa, ha perso la causa intentata contro l'ex marito (che si è opposto alla trascrizione tardiva) e il parroco (che non aveva inviato gli atti). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Divorzio impossibile a Messina, il matrimonio in Chiesa non fu mai trascritto in Comune: la Cassazione respinge il ricorso della sposa

In questa notizia si parla di: divorzio - impossibile

Donald Trump e Elon Musk, il divorzio impossibile

Secondo mercoledì "tascabile" nel Chiostro del Carmine in Città Alta con Divorzio all’italiana o, come ha detto Sciascia, il film indubbiamente migliore di Pietro Germi: il più felice, quello in cui la materia passionale è deliziosamente rovesciata sotto i segni dell’ Vai su Facebook

Divorzio negato perché il matrimonio non esiste: il parroco aveva dimenticato la trascrizione, lei fa causa - Una donna scopre che il suo matrimonio concordatario non era mai stato trascritto nei registri civili, e il rifiuto dell’ex marito di autorizzare la trascrizione tardiva impedisce di procedere legalme ... Lo riporta news.fidelityhouse.eu

Lei chiede il divorzio ma scopre che il parroco aveva dimenticato di registrare il matrimonio: e a Messina il caso finisce in Cassazione - Un matrimonio inesistente a Montalto nel Messinese è finito davanti al tribunale con i due ex coniugi schierati su fronti opposti. lasicilia.it scrive